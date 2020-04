Dalla raccolta fondi del Comune di Lamezia Terme nei prossimi giorni 25.000 euro saranno accreditati alla Caritas

Parte della somma raccolta tramite donazioni sul conto corrente aperto per l’emergenza Covid dall’amministrazione comunale lametina, pari a 25.000 euro, oggi è stata destinata tramite delibera di giunta in favore della Caritas.

L’accredito, che avverrà materialmente nei prossimi giorni, sarà destinato per aiutare con assoluta urgenza la comunità lametina, al pari di altre iniziative come la spesa in sospeso ed i buoni spesa finanziati dallo Stato, per i quali ad oggi si è arrivati ad una distribuzione di 71.972 euro per 303 nuclei familiari. Sta procedendo nel contempo l’integrazione delle domande incomplete per erogare le ulteriori somme, con via Perugini a raccomandare la massima celerità nell’inviare quanto richiesto con mail.

Nel recap serale il sindaco Mascaro assicura che «onde alleviare le difficoltà della comunità, continua la velocizzazione delle erogazioni in favore di chi ha crediti nei confronti dell’ente e si è proceduto oggi a far accreditare mandati per euro 1.361.110 e tra questi il rimborso dei buoni libri».

Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine artigianali oggi ne sono andate in consegna 304 in favore di 131 richiedenti, e domani saranno consegnate ulteriori 180 mascherine in favore di 79 richiedenti.

Si arriverà, quindi, alla consegna di 15.559 mascherine in favore di 7.381 richiedenti (il 97,46% delle richieste pervenute), con ancora da assolvere 6.398 richieste tramite mail e 1.175 tramite telefono.