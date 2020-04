Dal 4 maggio riaprono a Lamezia Terme cimiteri, parchi, lungomare e spiaggia, ma senza assembramenti

In previsione dell’avvio della fase 2 prevista dal Governo, l’amministrazione comunale lametina allenta le misure restrittive su alcune zone cittadine dopo aver in precedenza rinviato al 10 maggio l’avvio dei dettami regionali.

Nell’ultima ordinanza pubblica il sindaco Paolo Mascaro autorizza, a partire dal 4 maggio, la riapertura dei 3 cimiteri presenti sul territorio comunale, ma anche dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell’arenile insistenti all’interno del territorio comunale, delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale, delle piste ciclabili.

Non è però un “liberi tutti”, in quanto rimane «vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, ed il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale disposizione. Resta fermo l’obbligo delle distanze sociali e l’utilizzo dei DPI come espressamente previsto dai precedenti DPCM in materia».

E’ consentito inoltre ai cittadini portarsi, con mezzo proprio ed eventualmente con ausilio di altra persona, presso l’ Isola Ecologica sita in Contrada Rotoli di Lamezia Terme al fine di conferire rifiuti ingombranti, differenziati e speciali.