Da lunedì gli enti locali potranno tornare a contare anche sull’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (non contrattualizzati a tempo determinato), e dei lavoratori di cui alle LL.RR. n. 15/2008 (non contrattualizzati a tempo determinato), n. 40/2013 e n. 31/2016, purché nel rigoroso e puntuale rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 sottoscritti fra il Governo e le parti sociali.

In particolare la nota della Regione prescrive che l’utilizzo dei lavoratori dovrà avvenire da parte degli Enti con adeguati livelli di sicurezza e protezione personale: