Figura anche Lamezia Terme tra le domande ritenute ammissibili per i progetti di City Logistic

Figura anche Lamezia Terme tra le domande ritenute ammissibili alla manifestazione di interesse, pubblicata il 16 settembre dalla Regione, per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di logistica urbana, in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti.

Dopo aver visto in prima istanza la proposta rigettata perché il presidente della terna commissariale non aveva firmato digitalmente la domanda, riammessa in seguito nel breve periodo di ritorno in sella amministrativa della giunta Mascaro, e nuovamente cassata con il ritorno della terna commissariale per mancato invio dei documenti da allegare alla domanda, il Comune di Lamezia Terme aveva a fine novembre ritentato la carta dei finanziamenti regionali per «interventi di logistica urbana, in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, Misura n. 2.5 – City logistics 2019».

Nella delibera approvata a novembre da Alecci e Fusaro viene ricordato tutto l’iter seguito nel 2018, con gli incontri di novembre 2018 e l’individuazione di una nuova zona a traffico limitato (Ztl) che comprenda tutte le varie ramificazioni dal centro storico di Nicastro fino alla stazione ferroviaria (la cui zona attigua da terreno incolto dovrebbe divenire area destinata a parcheggi) passando per i due principali corsi cittadini. Richiamata anche la realizzazione di una piastra logistica in via Cristoforo Colombo e l’approvazione de “proposta di studi di fattibilità tecnici-economici a valere sui contratti istituzionali di sviluppo (art.6 d.lgs. 88/2001)”, che prevede al punto 5 la “realizzazione del “Terminal Colombo: nuovo capolinea trasporto pubblico locale” in area posta tra via Colombo e via Bernadette configurata proprio di fronte all’area marcatale per un importo complessivo pari a 2.018.096,88 euro”.

La terna commissariale aveva poi lasciato all’attuale amministrazione il compito di «subordinare, all’elaborazione del progetto preliminare, l’avvio delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto di cui al programma per parcheggi e del servizio pubblico “Area logistica di prossimità” da zona “E” per effetto dell’art. 65 della legge urbanistica regionale n°19/2002 e s.m.i. per la pubblica utilità dell’iniziativa delle aree di cui all’allegata planimetria; chiedere a cura del competente Ufficio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’integrazione delle autorizzazioni per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 1 del dpr 22 giugno 1999, n. 250 e smi; confermare la ZTL con accesso e circolazione veicolare limitati ad ore prestabilite alle categorie di veicoli commerciali, già istituita con delibera della Giunta Comunale n°238 del 22/11/2018; provvedere all’aggiornamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria successivamente all’ammissione del finanziamento e di dare mandato al Dirigente competente di provvedere agli atti gestionali conseguenti per la definizione e la realizzazione del progetto; provvedere successivamente all’ammissione del finanziamento con successivo atto ad impegnare la somma di 5.000 euro, come cofinanziamento obbligatorio di cui all’art.10 comma 2) della Manifestazione di Interesse (MdI)».