Da oggi riaperte anche tolettature e servizi relativi a natanti, biciclette e veicoli pesanti

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sono stati aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.

A partire da oggi potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia. Il provvedimento è stato registrato ieri dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le altre attività bisognerà attendere, ma uno spiraglio arriva dal premier Conte per quanto riportato dall’Ansa. «Riaperture anticipate nelle Regioni? Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri». Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista in apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano in cui si dice sicuro che il governo arriverà a fine legislatura e apre alle elezioni regionali a luglio-agosto.

Tra le misure del decreto Maggio, per cui si sta aspettando l’aggiornamento del Temporary Framework dell’Ue, Conte evidenzia le ristrutturazioni di immobili “a costo zero” attraverso il credito di imposta, e la norma che «distribuirà 3 miliardi ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzione e opere pubbliche». Inoltre si sta lavorando al «piano straordinario per l’edilizia scolastica» e a un “piano estivo” per i bambini.

Si deve avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive. E per questo motivo, spiega il premier saranno convocati dal governo anche il mondo dello sport e del calcio: «Per fare il punto, raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni».

Il premier spiega di non aver ancora messo mano al dossier, «ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro Spadafora, che ha fatto un ottimo lavoro, – aggiunge – ma è giusto che tutti gli ‘stakeholders’ del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente – precisa Conte – tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico».