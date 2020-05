In assenza di possibili assunzioni a breve per i dirigenti (attualmente in via Perugini lavorano in 2 più il segretario generale), la giunta comunale stima in 11 le posizioni organizzative possibili come da assegnare divise tra i vari settori: economico – finanziario 2; tecnico 2; promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale 1; governo del territorio 2; affari generali 1; servizi alle persone 1; vigilanza e sicurezza urbana 1; programmazione strategica 1.

In tal senso la giunta propone anche di modificare con integrazioni il regolamento approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria il 31 ottobre 2019, per poter comprendere anche i dipendenti di categoria D non a tempo pieno in fase transitoria, e rimandando a dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance il requisito dei 3 anni di valutazioni positive.

Risultano ad oggi in servizio 11 dipendenti inquadrati nella categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, di cui 8 con orario di lavoro pari a 33 ore su 36 ore settimanali, con prevista trasformazione a tempo pieno nel caso in cui la commissione ministeriale approvi il piano triennale del fabbisogno del personale.

Nel settore dai 50 dipendenti di categoria D a tempo pieno ed indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 si è passati ai 20 in servizio al 1 maggio 2020, cui dovranno sommarsi 5 ulteriori cessazioni previste per tale tipologia di personale entro il 2020, senza che allo stesso si sia potuti far fronte con il ricorso a nuove assunzioni.

Le posizioni saranno poi affidate tramite avviso interno riservato ai dipendenti, che avranno 10 giorni per potersi candidare, ed ulteriori indicazioni alla Delegazione trattante di parte pubblica potranno essere formulate in occasione dell’adozione dell’atto generale di indirizzo per contrattazione decentrata integrativa per le annualità 2018-2020.