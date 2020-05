Una serie di annunci da 55 miliardi di euro per aiutare le imprese e le famiglie italiane a ripartire dopo il lockdown, ma anche più di un atto di dolgenza per i ritardi avuti fino ad ora.

In conferenza stampa il Presidente Giuseppe Conte con i ministri Gualtieri (Economia e Finanze), Speranza (Salute), Patuanelli (Sviluppo Economico), Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e Forestali) snocciola dati e stime tra miliardi e milioni per imprese, famiglie, scuola, università, sanità, turismo, cultura e spettacolo, con 250 articoli nell’ultimo decreto.

«Il decreto Rilancio arriverà in Parlamento. Con le forze di maggioranza ma spero anche con l’opposizione mi auguro che il decreto possa essere migliorato» ha aggiunto il premier Giuseppe Conte, «introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro».

Conte poi si oppone all’ipotesi di turismo europeo che escluda l’Italia, mentre per i trasferimenti interregionali non si dovrebbe partire prima di giugno, ovvero dopo aver verificato l’impatto della Fase 2 dopo le nuove riaperture di attività economiche. «Per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro», aggiunge il premier, «dobbiamo semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice, rapido, veloce le risorse stanziate. Abbiamo pagato l’85% di cassa integrazione, quasi 80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori. Abbiamo lavorato per rendere meno farraginosi i passaggi e confidiamo di recuperare il tempo perduto, avendo snellito la procedura».

«Ci sarà un taglio di 4 miliardi delle tasse. Orientiamo l’economia ad una pronta ripartenza e commercianti e ristoratori non si pagherà la Tosap. Previsto un bonus vacanze 500 euro per Isee sotto 40.000 euro» mentre sulla scuola Conte ha annunciato un rientro a settembre «in piena sicurezza», esami di maturità in presenza e investimenti sul digitale e sui ricercatori nelle università. «Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 2 miliardi e 250 milioni. Istituiamo il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilita’ prevedendo risorse per 40 milioni».

Gualtieri illustra il reddito di emergenza, i bonus baby sitter e centri estivi, il rifinanziamento della cassa integrazione e misure destinate alla liquidità per piccole e medie imprese. Nei numeri 4 miliardi per l’acconto Irap, 6 miliardi a fondo perduto per le imprese, 2 miliardi per gli investimenti che servono per la ripartenza delle attività in sicurezza, nel nuovo mondo di convivenza col virus, 10 miliardi per le nuove settimane di cassa integrazione, 4 miliardi per il bonus autonomi.

Patuanelli annuncia 600 milioni destinati al contenimento del costo delle bollette, ed altri interventi per gli enti locali, aggiungendo l’importanza dell’aumento al 110% del bonus relativo al settore edilizio per gli interventi di riqualificazione energetica e antismica.

Più di 1 miliardo per il settore agricolo ed indotto viene illustrato dalla Bellanova, con 250 milioni per acquistare alimenti rimasti fuori dal mercato ed ora destinati agli indigenti. Non cela commozione il ministro parlando di emersione del lavoro, sia in campo agricolo che domestico, con «permessi di soggiorno che favoriscano la dignità del lavoro di tutti, perché lo Stato è più forte del caporalato».

Chiude Speranza introducendo le misure in campo sanitario, sottolineando gli investimenti per i servizi domiciliari alle categorie più fragili per andare in media europea, ed il previsto raddoppio dei posti di terapia intensiva in tutta Italia. Nuove assunzioni da 240 milioni e 190 milioni di incentivi al personale in servizio, con 4.200 borse di specializzazione per i neolaureati in medicina.