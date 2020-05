Caccia al cinghiale autorizzata in tutta la Calabria senza confini comunali per i selettori attivati e autorizzati

L’emergenza Covid-19 incontro la lotta alla proliferazione dei cinghiali in Calabria.

In serata è arrivata infatti una nuova ordinanza regionale, con la quale «è consentito, ai selettori attivati e autorizzati, lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per l’attività di selezione del cinghiale, a condizione che la medesima attività si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e, comunque, di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per l’attività de quo».