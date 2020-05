Niente da fare per la nomina del Presidente dell’organo indipendente di valutazione del Comune di Lamezia Terme. Se infatti il 5 maggio era stata pubblicata la nomina, dopo avviso pubblico, per tale ruolo di Angelo Maria Savazzi, lo stesso «nelle more del perfezionamento del relativo procedimento di nomina», si specifica nell’atto amministrativo di revoca pubblicato oggi, «ha comunicato la propria sopravvenuta indisponibilità all’accettazione dell’incarico essendogli stato notificato, nel frattempo, la nomina a componente OIV “di altra amministrazione che per le caratteristiche dimensionali è incompatibile sulla base del DM 2.12.2016”».

Si ritiene così «necessario procedere alla revoca del decreto n. 11 del 05.05.2020, onde procedere con la necessaria sollecitudine all’individuazione/nomina di altro candidato alla carica di Presidente dell’O.I.V. del Comune di Lamezia Terme», verosimilmente andando a rivalutare i rimanenti 5 curricula inviati nei termini del relativo bando.