Sarà Luigi Vero il presidente dell’O.I.V del Comune di Lamezia Terme.

Dopo la rinuncia pubblicata questa mattina del precedente incaricato (Angelo Maria Savazzi), il professionista catanzarese è stato scelto «in considerazione della specifica e comprovata competenza ed esperienza professionale che ha mostrato di vantare in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione nel controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk management, come testimoniano il significativo e specifico percorso di formazione post universitario seguito dall’interessato nelle materie afferenti all’incarico di che trattasi, i diversi incarichi di supporto svolti, in qualità di esperto nelle medesime materie, presso la Regione Calabria ed enti locali, nonché i numerosi incarichi svolti o ancora in corso in qualità di Presidente/componente di OIV/Nuclei di Valutazione presso numerosi enti locali anche di rilevante dimensione demografica».

Il compenso annuo sarà di 4.000 euro, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, con in più 2.000 euro come rimborso spese massimo all’anno.