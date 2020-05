Pagamenti digitali e prenotazioni, mascherine e gel igienizzate al centro della ripartenza estiva delle attività

Da lunedì riaprono altre attività, ma mascherine e distanziamento sociali rimarranno all’ordine del giorno anche in questa fase 2 con meno restrizioni.

Nelle linee approvate tra Regioni e Governo punti comuni alle varie attività son quelli dell’obbligo di sanificazione ed igienizzare locali e strumenti, il divieto di ingresso a clienti con temperatura corporea superiore ai 37,5° (anche se la misurazione della stessa rientra nei “potrà” e non nei “dovrà”), pannelli informativi multilingua, prediligere pagamenti in formato digitale e le prenotazioni delle prestazioni (palestre, piscine, ristoranti, parrucchieri ed estetisti dovranno mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato negli ultimi 14 giorni), barriere anti droplet alle casse, disponibilità di igienizzanti per i clienti ed il personale, distanziamento di 1 metro in spogliatoi o locali comuni.

Ristorazione

Nelle attività di ristorazione tavoli distanziati di 1 metro tra i vari clienti, sia al coperto che all’aperto, mentre tra ogni commensale la distanza di 1 metro viene raccomandata in caso non siano conviventi o in assenza di barriere fisiche che fermino eventuali droplet.

Mascherine obbligatorie per i dipendenti e per i clienti quando non sono al tavolo o consumano, così come il ricambio d’aria all’interno del locale, e raccomandato l’uso di menù plastificati o consultabili online (per evitare il cartaceo).

In spiaggia

Negli stabilimenti balneari varranno le stesse regole della ristorazione per quanto riguarda il settore, con in più un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), mentre tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio che dovranno essere disinfettate ad ogni cambio utente), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Atteggiamento che dovrebbe valere anche per le spiagge libere, con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, ma dovranno essere gli enti locali a prevedere la presenza di un addetto alla sorveglianza che ad ora è consigliata ma non obbligatoria.

In entrambi i casi consentiti gli sport individuali ma non di squadra, per i quali sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Strutture ricettive

Percorsi suggeriti per evitare assembramenti anche in questo caso, con barriere nelle zone di contatto (casse, reception). Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

Verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor.

Parrucchieri ed estetisti

Mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, niente riviste e materiale informativo di altro tipo, per i dipendenti e utenti mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., aspetti che in alcuni casi erano già di uso comune) in caso di operazione ravvicinate (visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola obbligatoria per i servizi di estetista).

Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.

Commercio al dettaglio al chiuso

Ingressi scaglionati con numero massimo di clienti in funzione della superficie del locale. Dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione. Le stesse indicazioni varranno anche per i mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, ma in questo caso le misure logistiche da seguire (come maggiore distanziamento tra i banchi, percorsi obbligatori in entrata ed uscita, etc) saranno concordate tra Comuni e titolari delle attività.

Uffici aperti al pubblico

Confermate le indicazioni su prenotazioni, ingressi contingentati, pagamenti digitali, si prevede che l’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.

Piscine

Divieto di accesso del pubblico alle tribune, così come non si potranno tenere manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. Gli effetti personali degli utenti dovranno essere riposti in delle borse, anche se all’interno di armadietti.

La densità di affollamento sia nelle aree solarium e verdi, che in vasca (il parametro cloro attivo libero in vasca dovrà essere ogni due ore compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5, con analisi di tipo chimico e microbiologico da effettuare mensilmente), è calcolata con un indice di 7 mq di superficie a persona, per cui sarà il gestore a limitare le entrate dei frequentatori nell’impianto. Per lettini, ombrelloni ed attività di ristorazione valgono le regole precedentemente illustrate.

Palestre

Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, di almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa), mentre gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

Manutenzione del verde

I lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

L’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio. Evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

Musei, archivi e biblioteche

Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa) favorendo le prenotazioni. L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria. Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.