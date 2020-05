Riaperture scaglionate tra il 18 ed il 25 maggio, step successivo il 15 giugno, curva del contagio permettendo

Non più al chiuso dietro una scrivania, ma in piedi davanti ai giornalisti seduti con distanziamento sociale, il premier Giuseppe Conte richiama alla responsabilità i cittadini italiani anche nell’annunciare l’allentamento delle misure restrittive, ma anche le regioni che dovranno assumersi le proprie responsabilità nel tenere sotto controllo la curva epidemiologica «che sarà destinata nuovamente a salire, ma non possiamo aspettare l’arrivo di un vaccino».

Conte però conferma quanto già noto: da lunedì spostamenti liberi all’interno della propria regione anche senza autocertificazione, sempre senza assembramenti in luoghi pubblici con mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi e raccomandata all’aperto in caso di circostanze affollate; se i dati continueranno ad essere incoraggianti si valuterà dopo il 3 giugno l’apertura di spostamenti anche tra diverse regioni, eliminando l’obbligo di quarantena per chi arriverà in Italia dall’estero.

Da lunedì riaprono i negozi, attività di ristorazione e di cura alla persona, celebrazioni liturgiche e stabilimenti balneari, musei e biblioteche ma anche in questo caso Conte richiama i vari protocolli (citando il caso degli allenamenti delle squadre di calcio) e le direttive regionali. Con le stesse prerogative dal 25 maggio riaprono palestre, piscine e centri sportivi, dal 15 giugno via libera per teatri e cinema, ma anche i centri estivi.

Sulle attività produttive e la crisi economica il premier si dice «consapevole che il decreto Rilancio non potrà essere la soluzione di tutti i problemi sociali che insistono in Italia, ma stiamo dando una mano a vario livello», annunciando «un decreto sulle semplificazioni per rendere più rapidi e trasparenti alcuni procedimenti amministrativi».

Rispondendo alle domande dei giornalisti Conte non cela le difficoltà anche del settore dell’informazione, vedi sciopero dell’Ansa, «perché anche quello è un settore produttivo che risente della crisi economica».

In merito ai problemi sul tracciamento (l’app Immuni è ancora in fase di annuncio ma non ha una data ufficiale di lancio), tamponi e test, così come sull’approvvigionamento di mascherine, il premier non è concorde con le critiche e difende il commissario Arcuri, valutando che «abbiamo già acquistato 150.000 test, altrettanti ne potranno avvenire, così come per l’affidabilità che deve essere valutata dalla comunità scientifica, e nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell’app Immuni. Serve però del tempo per raggiungere campioni significativi di popolazione».

Nel giorno della ripresa della Bundesliga, una data per la Serie A non c’è ancora, «perché servono le condizioni di massima sicurezza, ed il ministro Spadafora sta monitorando la situazione che non riguarda solo il calcio», anche se le altre federazioni in realtà hanno già dichiarato conclusi la maggior parte dei propri campionati.

Sul rapporto tra Stato e Regioni si ammette che «dovremmo fare una riflessione, ci sono farraginosità che sono state superate con la collaborazione tra le parti. E’ un assetto che avrà una manutenzione dopo l’emergenza», mentre sulla politica industriale nazionale «serve consolidare le piccole e medie imprese, che devono usufruire di tutte le agevolazioni dell’ultimo decreto per ricapitalizzare. Anche le ultime misure europee vanno in direzione di attenzione alle imprese».

Sulla manifestazione annunciata dalle opposizioni per il 2 giugno il premier ricorda che «il confronto c’è stato sia in Parlamento che prima dei decreti, in qualche intervento abbiamo avuto anche stimoli a far meglio, poi ognuno è libero a manifestare se rispetta le norme di sicurezza».