Da domani riaprono anche le aree giochi nei parchi, da giugno al via i centri estivi, cinema e teatro ma niente discoteca

Nuove indicazioni dal decreto firmato in serata dal premier Conte in merito alle misure pubbliche meno stringenti in Italia a partire da domani. Un decreto da 21 pagine con allegati da 120 per riproporre quanto già annunciato, comprese le linee guida approvate dalla conferenza Stato – Regioni, quelle con i vari credi religiosi, e qualche novità attesa e messa nero su bianco rispetto al precedente comunicato stampa.

Rispetto a quanto già consentito dal 4 maggio potranno riaprire da domani le aree giochi interne ai parchi per i bambini, sempre rispettando le misure di distanziamento sociale (per quanto sia possibile farlo con minori), e a vigilare dovrebbero essere i gestori degli stessi spazi verdi, un aspetto non secondario a Lamezia Terme dove i parchi cittadini non hanno ad oggi un affidamento ma un bando in corso. Come per la spiaggia libera, probabile che si vada di “autogestione” e senso civico.

Dal 15 giugno potranno riprendere i centri estivi prevedendo però tutta una serie di accorgimenti in più per quanto riguarda numero massimo di persone per spazio, norme igienico sanitarie, rapporto di un animatore ogni tot bambini (1 ogni 5 per quelli da 3 a 5 anni, salendo poi fino al rapporto 1 ogni 10 per i più grandi tra i 14 ed i 17 anni).

Dal 25 maggio riaprono anche centri sportivi, piscine e palestre, secondo le indicazioni approvate dalla conferenza Stato – Regioni.

Dal 15 giugno riaprono invece cinema, teatri e ritrovi culturali dovendo però garantire in più rispetto alle norme generali già vigenti: il distanziamento interpersonale anche tra gli artisti oltre che per il pubblico; utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori; divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli; regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso; posti a sedere pre assegnati ed alternati, favorendo la prenotazione ed il pagamento online, con capienza fino a 1000 paganti per spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso; non potranno riaprire discoteche, sale da ballo, fiere e congressi.

In merito agli spostamenti da e per l’Italia dal 3 giugno si riaprono le frontiere con gli altri paesi membri dell’unione europea, dell’accordo di Schegen, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.