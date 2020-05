Costa lametina promossa per quanto riguarda il monitoraggio microbiologico delle acque di balneazione

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l’inizio della stagione balneare 2020 ai fini del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione di cui al d.lgs. 116/2008 è stato posticipato al 1 giugno, ma intanto vengono pubblicati i primi dati da parte della Regione Calabria da cui poi saranno emanate le varie ordinanze relative ai divieti.

Basandosi sui dati Arpacal della scorsa stagione, e delle 3 precedenti, il monitoraggio delle acque destinate alla balneazione riguarda il 94% circa dell’intera costa calabrese, e solo il 6% sui circa 720 Km di costa non è sottoposto al controllo in quanto non adibito alla balneazione per la presenza di porti, foci di fiumi, zone industriali, scogliere inaccessibili o zone militari, e ciò comporta l’apposizione di divieti permanenti.

Nel corso della campagna di monitoraggio del 2019 sono stati effettuati 7816 analisi microbiologiche derivanti da 3908 campioni prelevati di cui solo 92 sono risultati non conformi, pari a circa il 2,35%, rispetto ai valori limite imposti dalla normativa (che monitora la presenza di enterococchi intestinali ed escherichia coli), con superamenti in prossimità di aree già in classe “scarsa”.

Dal monitoraggio delle acque di balneazione, eseguito su circa 670 km di costa , risultano in classe “eccellente” circa l’88,55 %, in classe “buona” il 6,07% , in classe “sufficiente” il 3,13% e in classe “scarsa” il 2,25 %.

Nel lametino rientrano nella categoria eccellente 3 punti a Curinga (500 Mt Nord Torrente S.Eufrasia,1 Km Nord Torrente Di Mezza Praia, Torre Di Mezza Praia), 5 a Falerna (Hotel Torino 2, Eurolido, Hotel Old America. Bar Vittoria, 850 Mt. Sx Punto 145), 5 a Gizzeria (200 Mt Nord Fiume Casale, Lido Capo Suvero, Direzione Allevamento Anguille, Ristorante Pesce Fresco, Lido S.Antonio), 5 a Nocera Terinese (200 Mt Sud Camping “La Macchia”, Ristorante Maris, 200 Mt. Nord Fiume Savuto, 200 Mt A Sud Fiume Savuto, 800 Mt. Sx Punto 143), 9 a Lamezia Terme (Lido Marinella, 1000 Mt Sud Torrente Bagni, Direzione Staz. Ff.Ss. S.Pietro a Maida, La Conchiglia, 200 Mt A Nord F. Amato, 200 Mt A Sud F. Amato, 200 Mt A Sud T. Bagni, 200 Mt A Nord T. Bagni, 500 Mt. Sud Torrente Bagni).