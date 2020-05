In attesa degli atti amministrativi sulle isole pedonali, l’amministrazione lametina lancia il proprio monito per una movida consapevole

«Lamezia sta lentamente tornando alla normalità e gradualmente riaprono bar, pub e locali di ristorazione», reputa l’amministrazione comunale lametina, ma il rischio di trasgressione alle regole rimane da scongiurare.

L’amministrazione comunale ricoda che «al fine di garantire in serenità e sicurezza la fase 2 dell’emergenza covid19, ha più volte dialogato con gli operatori del settore ascoltando le loro istanze ed al fine di supportare la ripresa delle loro attività, intende concedere gratuitamente il suolo pubblico e la possibilità di ampliare lo spazio di utilizzo dell’area esterna alle attività già in possesso di siffatta concessione. È all’esame anche la chiusura al traffico di alcune aree cittadine al fine di agevolare maggiormente quei locali che non godono di troppi spazi e sarebbero, dunque, maggiormente penalizzati dal traffico cittadino oltre che dalla restrizione degli spazi e dei posti a sedere per via del necessario rispetto delle distanze sociali».

Enunciati già noti, ma mancano gli atti amministrativi, ed in tal senso si reputa che «dopo aver adeguatamente studiato le varie ipotesi l’Amministrazione, in tempi brevissimi, si determinerà con apposito atto deliberativo. La possibilità di usufruire della “movida” – raccomanda l’Amministrazione – non dovrà prescindere dal necessario distanziamento sociale, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dall’uniformarsi a tutte le regole sancite dai DPCM e dalle ordinanze Regionali. Si raccomanda inoltre, l’osservanza di tutte le linee guida necessarie per la riapertura delle attività economiche, e di una buona dose di senso di responsabilità».