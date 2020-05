Progetto da 400.000 euro per nuovi loculi nei 3 cimiteri lametini approvato dalla giunta

Approvato dalla giunta comunale lametina il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Tecnico – Servizio Manutenzione Opere Stradali ed Infrastrutturali per la realizzazione di loculi cimiteriali prefabbricati a tumulazione frontale nei cimiteri cittadini di Nicastro, Sambiase e Sant Eufemia. Come già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche, l’importo complessivo sarà di 400.000, il doppio rispetto a quanto previsto dalla terna commissariale ad ottobre 2018.

Per interventi più risolutivi bisognerà riprendere l’iter dei progetti di finanza presentati da privati, ma rimasti inevasi sotto la gestione della terna commissariale non avendo questa dato le linee di indirizzo alla macchina amministrativa su come gestire e valutare le proposte che giacciono nei cassetti di via Perugini. Intanto i loculi per la sepoltura scarseggiano e le richieste di accumulano.