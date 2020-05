Muoversi in città

Da lunedì tornano in servizio altre 4 linee del trasporto urbano lametino

Da via Colombo riprendono le corse per Caronte, Via Foderaro-Via dei Bizantini, Via del Progresso – Via Scarpino, Fronti Zangarona

Lamezia Multiservizi









In forza all’ordinanza del presidente della regione” n° 9 del 16.03.2020 è stato ridotto il servizio reso di Trasporto Pubblico Locale. Considerato che dal 4 maggio la mobilità si è incrementata per dispositivo governativo e si ravvisa la necessità di offrire maggiore opportunità agli spostamenti necessari dei cittadini, nelle more di nuovi provvedimenti regionali, da lunedì viene parzialmente integrato il servizio di Trasporto Pubblico Urbano offerto dalla Lamezia Multiservizi. Alle corse già esistenti della Linea 1, 12, 4, 5 e Navetta Aeroportuale, saranno aggiunte alcune corse che dal capolinea di Via Colombo serviranno rispettivamente: Linea 8 = Zona Caronte Linea 2 = Via Foderaro-Via dei Bizantini Linea 3 = Via del Progresso – Via Scarpino Linea 6 = Fronti Zangarona