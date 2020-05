Per lavori riguardanti opere di scavo, 3 settimane di viabilità modificata tra via Tommaso Fusco e via Misiani.

Pubblica oggi l’ordinanza che prevede l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su Via Fusco per il tratto di strada compreso tra il civico n° 31 e il civico n° 1 dalle 7 alle 18 dal 3 al 23 giugno. Previsto anche il senso unico alternato all’incrocio tra Via Fusco e Via Misiani negli stessi giorni ed orari.

Nelle vie adiacenti o confluenti con le citate vie, il traffico sarà limitato o dirottato a carico della ditta esecutrice, con movieri, a secondo delle esigenze e le direttive impartite dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione.