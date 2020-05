Sostegno all’economia locale, Rossi ha incontrato il sindaco Mascaro

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha incontrato, ieri, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro per una riunione finalizzata a confrontarsi sulle misure a sostegno del tessuto economico della provincia di Catanzaro.

Particolare attenzione, durante l’incontro, è stata rivolta al comparto turistico e dunque alla promozione del territorio in vista non solo della ormai prossima stagione estiva ma anche nel lungo periodo: «L’attenzione al tessuto economico della provincia di Catanzaro non può che concentrarsi in maniera significativa sul territorio lametino – ha detto Rossi al termine dell’incontro tenutosi, attenendosi alle regole del social distancing, presso il Municipio di Lamezia Terme -, non solo per l’elevato numero di imprese che popolano il comprensorio, ma anche per la loro tipologia.

Sin da quando mi sono insediato alla guida della Camera di Commercio di Catanzaro ho fortemente voluto sostenere iniziative specifiche per Lamezia Terme: a maggior ragione era necessario confrontarsi oggi con il sindaco Mascaro su come sarà necessario, nel brevissimo periodo, adoperarsi per stimolare la ripresa. È chiaro che le risorse a disposizione dell’Ente camerale non potranno fare miracoli, ma l’intento è di dare un segnale, di fornire un’indicazione di metodo e di merito grazie alla conoscenza del sistema delle imprese di cui disponiamo».