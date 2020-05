Balconi in fiore, iniziativa social comunale per la Giornata mondiale dell’Ambiente

Il Comune di Lamezia Terme in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente” che si svolge il 5 giugno, indice ed organizza la prima edizione del concorso denominato “Balconi in fiore – Coloriamo l’ambiente con i fiori del nostro Balcone”, con il fine di «rendere naturalmente più suggestiva ed ospitale la città, attraverso i colori e la vivacità dei fiori. I fiori e dunque la bellezza dell’ambiente naturale, come strumento per creare un percorso di abbellimento insieme ai cittadini, per il benessere di tutta la comunità. Input ed obbiettivi del suddetto concorso sono la condivisione della passione per i fiori, accompagnata dal rapporto amicale che, crediamo importante, ogni cittadino debba instaurare con la prima città».

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti (i residenti, gli operatori commerciali, le associazioni) coloro i quali dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato o pubblico fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori.

Per partecipare sarà necessario per il 5 giugno, “Giornata dell’Ambiente”, allestire e mostrare uno degli spazi sopra elencati con i propri fiori e/o piante verdi; scattare una foto ed inviare una fotografia (non modificata e senza alterare i valori cromatici) dal 6 al 13 giugno all’indirizzo mail protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it, in cui indicare le generalità del partecipante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio) e l’ubicazione dell’immobile dove risiede il balcone in concorso.

Le foto ricevute il 13 giugno alle 23.45 saranno pubblicate in un apposito album sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Lamezia Terme, mentre il 15 giugno alle 19 la foto che avrà ricevuto il maggior numero di ‘mi piace’ si aggiudicherà la prima edizione di ‘Balconi in Fiore’ versione social.

Il Comune da par suo si impegna a piantare il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, in alcune aiuole della città piante aromatiche e profumate per «creare un percorso emozionale che verrà poi, nel tempo, arricchito nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche del territorio di Lamezia».