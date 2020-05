Tra i dubbi ed i disagi del posto lockdown, le scadenze amministrative ormai prossime, ed i problemi di ordinaria amministrazione, qualche nuovo spunto nel confronto mediatico tra cittadini e sindaco di Lamezia Terme emerge anche questo venerdì.

Se in Agenda Urbana sono previsti anche interventi per il recupero dei beni culturali, con venerdì nuova call con la commissione di valutazione regionale, il primo cittadino lametino rivela che si sta valutando l’ipotesi di riaperture mirate per quest’estate del Castello Normanno dopo l’opera di pulizia avvenuta, dovendo però verificare prima l’effettiva realizzabilità con le norme da dover rispettare.

Mentre sono 713 le famiglie raggiunte dall’elargizione dei buoni spesa finanziati con il contributo nazionale nell’ambito dell’emergenza Covid-19, con riaperto il bando per l’iscrizione di attività commerciali in cui si potranno spendere dopo la seconda emissione recente, Mascaro valuta che i potenziali 70 assistenti civici (se saranno distribuiti con il criterio di 1 ogni 1000 abitanti) potrebbero essere indirizzati sull’ausilio nelle spiagge libere (nelle linee guida redatte dalla conferenza Stato-Regioni era prevista la figura di qualcuno che aiutasse a vigilare sul mantenimento delle distanze), ma prima si dovranno avere delle indicazioni chiare e precise dall’avviso nazionale che ancora non è stato pubblicato dopo aver generato più di qualche turbolenza politica.

Tornando nell’ambito amninistrativo il 3 giugno si terrà la seduta di gara dell’appalto biennale per la manutenzione stradale, cui parteciperanno 33 ditte, auspicando di partire da luglio ma specificando di non poter coprire tutto il territorio lametino.

Mercoledì è prevista la pubblicazione del bando dei parchi, e da lunedì torneranno a pagamento le strisce blu in centro, con prossima settimana nuovo esame della questione pass per i residenti nell’incontro tra Comune e società che gestisce il servizio.

Sul piano politico entro il 30 giugno si dovrà approvare il rendiconto 2019, mentre il 22 giugno si approverà il bilancio della Multiservizi, per chiudere entro fine mese anche performance, previsionale e consolidato in giunta e riuscire a luglio dopo l’approvazione in consiglio comunale dei vari strumenti ad avviare le procedure di mobilità per cercare di far arrivare qualche dirigente e dipendente in più per una pianta organica comunale sottorganico.

In tal senso 60 percettori di mobilità in deroga dovrebbero nei prossimi mesi prendere servizio al Comune, sia per attività amministrativa che operativa dal punto di vista del decoro urbano.

In mezzo ai lavori del consiglio comunale si dovrà anche affrontare il tema incompatibilità richiesto tramite ricorso dal primo dei non eletti nelle lista dell’Udc: entro 30 giorni dalla richiesta inviata ai consiglieri comunali dal segretario comunale, lo stesso dovrà valutare eventuali cause di incompatibilità, su cui dovrà poi votare il consiglio comunale. Il sindaco chiamato a rispondere su una previsione reputa che non ci siano gli estremi di decadenza di consiglieri o assessori (la lettera p è stata inviata a tutti gli organi di indirizzo politico), ma l’ufficialità arriverà solo a giugno.

Tornano poi i temi della manutenzione del verde e del decoro urbano, grandi piani come quello spiaggia (da cui dipendono i bandi per i lidi), il Psc e Api (con creazione di nuove arterie per decongestionare il traffico di alzune zone), hot topic anche delle passate puntate, così come quello sui trasporti in merito a cui si ricorda il progetto in essere della Regione per riqualificare l’area della stazione di Lamezia Terme Centrale nel collegamento con bus con l’aeroporto, quanto quello di City Logistic che riguarderà l’area attigua la stazione di Nicastro. In entrambi i casi si parla di nuovi parcheggi, ma anche modifiche alla viabilità con traffico limitato, ma i tempi non dipendono solo dal Comune.