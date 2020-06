Delega dirigenziale fino al 30 novembre per i servizi sociali comunali

In attesa che in consiglio comunale vengano approvati tutti gli atti amministrativi necessari per presentarsi con le carte in regola davanti la commissione ministeriale che possa autorizzare nuove assunzioni, data la carenza di dirigenti (2 titolari più il segretario generale) il Comune di Lamezia Terme torna ad usufruire della possibilità di deleghe dirigenziali a propri dipendenti.

Fino al 30 novembre Paola Amato – Assistente Sociale inquadrata nella categoria D – in servizio presso il Settore Servizi alle Persone, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, avrà le funzioni dirigenziali di:

programmazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei procedimenti funzionalmente assegnati ai Servizi e alle Unità Operative del Settore Servizi alle Persone, con adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, anche di natura discrezionale, e la firma in nome proprio delle comunicazioni, con valenza anche esterna, nonche’ cura dei rapporti con le altre istituzioni e gli altri organismi coinvolti;

monitoraggio e controllo, con contestuale coordinamento, dei responsabili dei procedimenti amministrativi a cui il funzionario delegato assegna compiti e funzioni, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, dei Servizi afferenti il Settore Servizi alle Persone;

gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai suddetti Servizi e alle Unità operative

Nella determina firmata da dirigente dal segretario generale si rimarca inoltre che: