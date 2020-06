Mentre si è in attesa dei bandi per il completamento interno dell’opera, di quello di gestione, e novità sui contratti istituzionali di sviluppo che dovrebbero finanziaria la creazione della viabilità dedicata, nuovo cambio interno al Comune di responsabili per il costruendo palasport di via del Progresso.

A circa 5 anni dall’avvio dei lavori Antonio Califano torna direttore dei Lavori in sostituzione di Giuseppe Rigoli, il quale diventa Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione di Giuseppe Sena, andato nel frattempo in pensione.

Nelle “puntate precedenti” con determina n. 28 del 20/1/2015 era Antonio Califano ad essere stato nominato Direttore dei lavori, ruolo passato 3 anni dopo (determina n. 68 del 26/01/2018) a Caterina Vitetti in sostituzione dello stesso Califano in quanto assente dal servizio.

L’anno successivo (determina n. 796 del 01/08/2019, Giuseppe Rigoli è stato nominato direttore dei lavori in sostituzione di Caterina Vitetti perchè posta in quiescenza, ed ora si è reso necessario procedere alla sostituire di Giuseppe Sena, Responsabile Unico del Procedimento, perché collocato a riposo tenendo conto del rientro in servizio del funzionario tecnico Antonio Califano già Direttore dei lavori.

Un cerchio che si chiude tra pensionamenti e cambi di mansione, con un ufficio tecnico nel frattempo sempre più a corto di personale.