Lavori della Sorical domani sull’acquedotto Palazzo, possibili disagi

Sorical comunica che domani, venerdì 5 giugno, effettuerà una riparazione sull’acquedotto Palazzo, con quindi possibili disagi per l’utenza.

Lo scorso mese per due volte analisi sulla condotta idrica che serve la zona costiera lametina, compresi Sant’Eufemia e l’aeroporto oltre alla zona industriale, avevano palesato risultati non a norma per quanto riguarda la potabilità dell’acqua.

Ora l’intervento annunciato da Sorical, non specificando se l’evento è collegato alle ordinanze comunali ed analisi dell’Asp di Catanzaro.