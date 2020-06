Torna potabile l’acqua proveniente dall’acquedotto Palazzo a Sant’Eufemia

In riferimento all’avviso “Servizio Idrico Sant’Eufemia – non Potabilità”, pubblicato il 19 maggio, e relativo alla non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto “Palazzo”, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha eseguito interventi specifici finalizzati all’individuazione delle cause e al ripristino della qualità dell’acqua.

L’analisi del fenomeno nel tempo ha confermato che le misure adottate hanno fornito ottimi risultati, infatti, il valore parametrale del ferro è rientrato nei limiti imposti dal D.lgs. n.31/2001.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro mercoledì ha proceduto all’ulteriore prelievo di campioni di acqua i quali hanno fornito esiti analitici favorevoli dei parametri chimici e batteriologici. Ciò premesso, in data odierna, l’Asp ha comunica che al momento non esistono altri motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano e che pertanto l’acqua risulta nuovamente potabile.