Stilata la ripartizione provvisoria dei fondi per i buoni spesa regionali destinati ai comuni del lametino

Pubblicata la ripartizione provvisoria tra i vari comuni calabresi dei 10 milioni di euro che la Regione Calabria ha destinato per “erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid19”.

Nel lametino i fondi previsti saranno:

Carlopoli 7.727,83

Conflenti 7.378,46

Cortale 10.301,69

Curinga 34.914,05

Decollatura 16.374,87

Falerna 20.855,81

Feroleto Antico 10.848,99

Girifalco 29.543,18

Gizzeria 28.924,58

Jacurso 3.003,51

Lamezia Terme 361.569,92

Maida 24.852,97

Martirano 4.813,53

Martirano Lombardo 5.476,56

Motta Santa Lucia 4.287,15

Nocera Terinese 24.848,57

Pianopoli 13.584,21

Platania 11.289,60

San Mango d’Aquino 7.805,51

San Pietro a Maida 22.274,93

Serrastretta 16.093,19

Soveria Mannelli 14.860,03

La ripartizione ed assegnazione delle risorse ai Comuni è da effettuarsi però con successivo atto, sulla base dei criteri di cui alla O.C.D.P.C. n.658 del 29 marzo 2020, tenuto conto del numero di Comuni aderenti, poiché entro 15 giorni a decorrere dalla notifica del decreto, i Comuni interessati all’assegnazione di risorse, per l’attuazione dell’operazione di che trattasi, dovranno aderire mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con la Regione Calabria.

I buoni spesa previsti saranno come quelli già erogati dai comuni con i finanziamenti nazionali, variando a seconda del nucleo familiare (50 euro in più in presenza di minori di 0-3 anni):

unipersonale 100 euro

due persone 200 euro

tre persone 300 euro

quattro persone 400 euro

cinque persone e oltre 500 euro

Il 5% del fondo assegnato al Comune deve essere utilizzato per l’erogazione di buoni per famiglie al cui interno del nucleo familiare vi sia la presenza di un disabile nella misura massima di 500 euro.

Ogni amministrazione dovrà pubblicare apposito avviso, con i cittadini interessati che potranno partecipare via mail o presentando la domanda in formato cartaceo. Sarà poi il Comune ad iscriversi ad una piattaforma regionale su cui caricare i dati degli interessati, prevedendo come eventi causali di effetti economici negativi, anche temporanei, causati dell’emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze:

la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

la sospensione temporanea dell’attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;

l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione

È motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito, alla data di presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi o sussidi, comunque denominati nel periodo di c.d. lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio 2020). Rientrano nell’ammissione prioritaria i richiedenti il cui nucleo familiare abbia percepito contributi, sussidi o redditi entro un importo che va da zero a 780 euro complessivi nel periodo considerato.