La Regione prevede 500.000 euro per i lavori di regimazione delle acque meteoriche della discarica di località Stretto

Mentre è vivo il dibattito dei contrari alla creazione di una terza vasca nella discarica lametina di località Stretto, evenienza avvalorata già dal 2018 e riproposta lo scorso anno, la Regione Calabria pubblica un avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di regimazione delle acque meteoriche presso la medesima discarica di rifiuti urbani.

«I lavori consistono sostanzialmente nella realizzazione di canali in calcestruzzo prefabbricato per la raccolta delle acque meteoriche, previa demolizione di una parte esistente e spostamento dell’adiacente impianto antincendio, nella bitumazione delle strade e dei piazzali, previa fresatura, nella fornitura e posa in opera di due vasche prefabbricate per il trattamento delle acque raccolte e di una stazione di monitoraggio degli inquinanti atmosferici» si spiega nell’avviso redatto dalla Protezione Civile.

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di lavori e forniture, è di circa 500.000 euro, e gli interessati dovranno manifestare l’interesse alla procedura negoziata in argomento, inviando, entro

le 12 di venerdì, un’apposita richiesta alla pec protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it, contenente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, del possesso dei requisiti anzidetti e di accettazione delle seguenti condizioni particolari.

Tempi stretti e celeri anche per i lavori stessi, precisando che: