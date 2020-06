Tramite Mepa l’acquisto delle 10 telecamere per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio

Annunciate come in arrivo ed installazione a più riprese, è stata pubblicata oggi la determina che stanzia 47.092 euro ed approva il capitolato tecnico per la procedura negoziata con richiesta di offerta (R.D.O.) su piattaforma MEPA, effettuata con il criterio del massimo ribasso, per l’acquisto e gestione di 10 telecamere destinate alla videosorveglianza del territorio Comunale, a supporto del controllo sulla raccolta differenziata dei rifiuti, e per contrastare comportamenti illeciti di abbandono abusivo degli stessi.

Nel sottolineare i passi avanti avuti nella copertura di 6 zone su 8 raggiunta nel 2019, la determina rimarca che «accanto alle modalità operative messe in atto è necessario prevedere e fornire degli strumenti di supporto al fine di garantire un maggiore controllo del territorio e scongiurare attività illecite quali l’abbandono indiscriminato di rifiuti sulle strade».

Si ricorda che «tale fenomeno è presente sul nostro territorio soprattutto lungo le aree stradali periferiche e in determinati punti critici della città che periodicamente sono interessate da abbandono abusivo di rifiuto» e che «ai fini della qualità, efficienza ed economicità del servizio si è valutato necessario predisporre meccanismi che consentano un maggiore controllo sul territorio e che possano supportare la Polizia Locale nella sua funzione ispettiva e nel contempo essere da deterrente per comportamenti illeciti».

Prevedendo nel costo dell’appalto anche un massimo di 6 spostamenti rispetto al luogo di installazione, si richiedono telecamere ad alta definizione per il rilevamento delle targhe anche in condizioni di luce non ottimale e con mezzo in movimento.

Nello specifico: