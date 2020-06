Cedimento di un angolo della scalinata che conduce alla Cattedrale, il Comune ordina accertamenti tecnici ed eventuali opere provvisionali

Dopo 4 giorni il cedimento di una lastra lapidea caduta per circa 4 metri dalla cornice esterna delle scalinate al marciapiede sottostante la Cattedrale che affaccia su Corso Numistrano, il Comune di Lamezia Terme tramite ordinanza intima alla diocesi di verificare ed effettuare eventuali lavori sulla storica struttura religiosa.

Ritenuto «doveroso procedere ad intimare ai proprietari e/o responsabili di provvedere, a loro cura e spesa ed in tempi rapidi, al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi in questione attraverso le operazioni, anche di verifica, che si riterranno necessarie, previa rimozione delle parti pericolanti», viene ordinato «di adottare tutti i provvedimenti necessari atti a rimuovere il pericolo, nonché all’immediata messa in sicurezza dei luoghi (accertamenti tecnici ed eventuali opere provvisionali), estendendo le verifiche a tutto il fronte strada, e provvedendo, in particolare, alla rimozione delle parti pericolanti, entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica del presente atto».

Nell’ordinanza si prescrive anche «che il materiale di risulta proveniente dai lavori ordinati (previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi) dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati e accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1, dell’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006» ma anche «che l’eventuale smaltimento di manufatti in “eternit” dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in ordine allo smaltimento di rifiuti di amianto (D.P.R. n. 277/91 – Legge n. 257/92 e ss.mm.ii.)». Anche se non ci dovrebbe essere l’eternit all’interno della scalinata, se non in un formulario standard di ordinanza.