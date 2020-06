Impegnati oltre 65.000 euro tra gettoni di presenza ed Irap per il primo semestre dei consiglieri comunali

Con all’attivo 2 soli consigli comunali celebrati, e circa 40 sedute delle varie commissioni, il civico consesso lametino dovrà tra giugno e luglio necessariamente accelerare i propri lavori tra bilanci da approvare ed altri documenti amministrativi necessari per poter ottenere il via libera dalla commissione ministeriale a nuove assunzioni. L’arrivo del Covid-19 ha frenato da marzo ad oggi quasi tutte le attività, ma ora con il ritorno ad una maggiore libertà anche gli organi di indirizzo politico dovranno essere chiamati ad un lavoro più celere.

Nel frattempo, tra il nuovo conteggio dei voti ordinato dal Tar della Calabria da effettuare, e la verifica delle eventuali cause di incompatibilità non rilevate a dicembre in sede di prima seduta del nuovo consiglio comunale, in via Perugini si conferma in 32,53 euro il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari permanenti (l’importo dei gettoni da liquidare mensilmente a ciascun consigliere dovrà essere inferiore al limite massimo di 1/4 dell’indennità mensile del sindaco, quindi non sopra gli 800 euro essendo stimata l’indennità del primo cittadino in 3.292,20 euro secondo i dati legati allo scioglimento del 2017).

Ad oggi quindi ci sarebbero al massimo 1561,44 euro da liquidare per i 2 consigli comunali, e 18.216,8 euro per le 40 sedute di commissione, con cifre però al ribasso non avendo tutte le convocazioni visto sempre tutti i componenti presenti.

La quota impegnata per il primo semestre 2020 è però di 60.000 euro sul capitolo di bilancio relativa alle indennità degli amministratori, con in aggiunta altri 5.100 euro per Irap.