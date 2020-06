Da domani a domenica, dalle 18 alle 24, chiuso al traffico il centro

Niente fiera, niente processione, ma nel week end lungo che sarebbe dovuto essere collegato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio il centro sperimenta l’isola pedonale per andare incontro anche alle richieste degli esercenti, anche se le intenzioni di andare incontro alla movida poi però avranno dei problemi con gli orari previsti dovendo tener conto anche del personale che dovrà vigilare sull’area.

Nell’ordinanza pubblicata oggi si prevede infatti l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata, e di circolazione per tutte le categorie di veicoli su corso Numistrano, Piazza Feroleto, piazza Ardito e corso Nicotera nel tratto compreso tra Via Tevere e Via Po, dalle 18 alle 24, dal 12 al 14 giugno.

Nelle stesse fasce orarie l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, per Via Moietta, per i veicoli provenienti da Via Garibaldi, obbligo temporaneo di svolta a destra su Via D’Ippolito per i veicoli in uscita da Via Salita Fratelli Maruca.