Cda Sacal in scadenza, il candidato indicato dal Comune sarà un imprenditore lametino

Si è parlato di Sacal, commercio, sanità, fiumi, decoro urbano e viabilità nell’appuntamento odierno del confronto tra sindaco e cittadinanza tramite “pronto sindaco”.

Il 30 giugno scade il mandato del consiglio di amministrazione della Sacal, il candidato indicato dal Comune sarà un imprenditore lametino, ma a tenere banco è il doppio del mancato cofinanziamento (prima da parte della comunità europea, ora dalla Regione) per i lavori di ammodernamento dell’aerostazione. Mascaro dichiara che «lunedì abbiamo parlato con la Santelli direttamente, ieri con l’assessore Talarico, in merito ai finanziamenti regionali per l’aerostazione lametina. Mi è stato assicurato che si sta lavorando per assicurare l’adeguata copertura finanziaria».

Il periodo di lockdown sarebbe stato proficuo per eventuali ulteriori interventi dato il calo del traffico aereo, ma non sono arrivate buone notizie in tal senso.

Sul piano del commercio Mascaro annuncia che la chiusura del traffico per alcune ore del pomeriggio in alcune vie del centro potrebbe coinvolgere anche via Fratelli Maruca in una prossima rimodulazione dell’ordinanza che prenderà il via da oggi fino a domenica.

Altro tema critico è quello sanitario, con Mascaro che esprime preoccupazione per gli atti amministrativi dell’Asp di Catanzaro «perché non si riesce a livello regionale ad intervenire in modo decisivo. Non sarà il Covid-19 il problema se non andiamo a rafforzare la sanità territoriale, gli ospedali e riaprire gli ambulatori, e per fare questo servono anche i finanziamenti europei che sono di competenza nazionale».

In vista dell’estate si è aperta un’interlocuzione con il consorzio di bonifica per ripulire le aree di accesso alle zone di accesso e giovedì ci sarà un incontro in Regione per parlare della situazione dei fiumi nei tratti di varia competenza, mentre per i lavori di illuminazione a Ginepri dovrebbero partire nel corso del mese (previsto prossima settimana anche un sopralluogo da parte della commissione consiliare).

Da lunedì prenderanno servizio i 60 percettori di mobilità in deroga, di cui circa 1/3 sarà destinato alla manutenzione del verde e dei marciapiedi ad oggi in preda alla vegetazione selvaggia, mentre sempre nel campo del decoro urbano prossima settimana dovrebbe partire la raccolta differenziata porta a porta nelle zone di Nicastro ad oggi non coperte con conseguente rimozione dei cassonetti stradali.

Martedì ci sarà la consegna dei lavori di adeguamento per la scuola Manzi, mentre 3 scuole lametine avranno finanziamenti per adeguamento degli impianti anticendio. Finanziamenti sovracomunali arriveranno anche per la stazione di Lamezia Terme Centrale, con previsti da luglio i lavori dentro la stazione (quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono in avvio), a novembre altri per la zona esterna.

A fine mese dovrebbe essere presentato alla Regione il progetto del porto turistico e servizi attigui nell’area industriale, altra scommessa futura incerta al momento per via del Covid-19.