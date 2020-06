Dal 21 giugno tornano i tamponi facoltativi per gli utenti in ingresso in Calabria, discoteche aperte da venerdì con le distanze sociali

Nuova ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che in parte conferma ed in parte anticipa quanto valido a livello nazionale come il caso della possibile riapertura delle discoteche (a livello nazionale previsto non prima del 14 luglio ma senza una data precisa, in Calabria ipotizzato dal 19 giugno) ed il ritorno dei tamponi facoltativi per chi farà ingresso in Calabria.

Da venerdì è consentito – in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi (a livello nazionale autorizzate dal 15 luglio) e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot (anche se quest’ultime a livello nazionale avrebbero avuto il via libera già da lunedì).

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020, ovvero il distanziamento di almeno 1 metro tra persone che diventa di 2 in pista, oltre a tutti gli altri accorgimenti di igiene e logistica.

Fermo restando il censimento delle persone in arrivo tramite il portale sul sito della Regione, dal 21 giugno l’attività di screening con tampone rino-faringeo è proposta, a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

Le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee forniscono, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale, ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing.