Affidamento tecnico da 31.879,29 euro per i lavori messa in sicurezza della frana in località Annunziata – Calia – Casturi

A circa 8 anni dall’approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, redatto dagli Uffici Tecnici Comunali, relativo all’intervento di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani in località Annunziata – Calia – Casturi, per un importo complessivo di 800.000 euro risalenti a finanziamenti del 2010, affidato dopo la procedura negoziata effettuata a novembre il servizio d’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, CSP, CSE.

Oggi viene pubblicata la determina con cui si provvede ad aggiudicare a Pietro Barletta il servizio d’ingegneria relativo all’intervento, per l’importo di complessivo contrattuale di 31.879,29 euro comprensivo di Iva, avendo tra le due offerte giunte in via Perugini presentato un ribasso del 29,79% per come certificato nel seggio di gara del 28 aprile.