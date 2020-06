Con correttivi di orari e vie, torna questo fine settimana l’esperimento dell’isola pedonale in centro

Torna anche questo fine settimana l’esperimento dell’isola pedonale in centro nelle ore serali per favorire il distanziamento sociale per gli avventori delle attività di ristorazione e somministrazione di bevande.

Nell’odierna ordinanza da un lato si prende atto delle «osservazioni formulate dai cittadini e dai commercianti ricadenti nelle aree sopra individuate, e nelle more di un provvedimento espresso dell’Amministrazione circa la possibilità della limitazione temporanea della circolazione anche nei weekend del prossimo mese di luglio», dall’altro si chiudono al traffico, con divieto di sosta e circolazione, Corso Numistrano, Salita Fratelli Maruca, Piazza Ardito, Piazza Mercato Vecchio, Piazza San Giovanni, Piazza Stocco e Via San Giovanni dalle 20 alle 24 del 19 giugno e del 20 giugno, e dalle 18 alle 24 del 21 giugno.

Aumentano così il numero di vie (nella precedente ordinanza non erano comprese via San Giovanni e la Salita Fratelli Maruca, mentre viene escluso il tratto di Corso Nicotera citato nel precedente atto) e si adeguano gli orari di domani e sabato con chiusura del traffico dopo la fine dell’orario di lavoro delle altre attività non di ristorazione.