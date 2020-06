Si alla fiera di San Pietro e Paolo, ma tra le bancarelle si ci potrà muovere solo a distanza sociale e con la mascherina indossata

Si alla fiera di San Pietro e Paolo (sono state segnate le strade per delimitare i confini dei vari stalli dei venditori), ma tra le bancarelle si ci potrà muovere a distanza sociale e solo con la mascherina indossata anche se si è all’aperto. A confermalo è il sindaco Paolo Mascaro nel consueto appuntamento del venerdì nel rispondere alla cittadinanza, che ha poi affrontato altri aspetti:

incontro in Regione per smuovere la situazione dei 700.000 euro stanziati per ripulire alcuni fiumi (Turrina ed Amato), ma rimangono i problemi di differenti competenze sui diversi corsi d’acqua;

dopo l’affidamento della progettazione, nei prossimi mesi andrà a gara l’appalto per i lavori sulla frana di località Annunziata, Cali e Casturi;

si rincorre il ritorno alla normalità della manutenzione del verde pubblico, con interventi avviati su via del Progresso, Fronti e Zangarona, alcuni marciapiedi, ipotizzando di tornare ad una situazione migliore entro un mese;

per il centro multiculturale di via De Filippis si sta redigendo il regolamento da portare in consiglio comunale per successivo affidamento della gestione;

la Provincia di Catanzaro tramite la rinegoziazione dei mutui ha destinato parte della liquidità ottenuta per far partire l’affidamento dei lavori di completamento del parco previsto in via Savutano;

l’assistenza domiciliare dedicata agli anziani dovrebbe ripartire quando arriverà il finanziamento regionale ma con tempi non certi data la carenza di personale;

in merito ai disagi per i residenti in centro con l’introduzione dell’isola pedonale su Corso Numistrano si ci affida «al senso di comunità» ricordando i correttivi sugli orari.

Alti spunti hanno riguardato: il sistema bibliotecario lametino con possibile riapertura da lunedì della biblioteca comunale; si attende la riapertura a pieno regime del centro per l’impiego per poter sottoscrivere i piani lavoro con i percettori del reddito di cittadinanza; augurio di buon lavoro alla nuova Vigor Lamezia, presentata sotto la presidenza Saladini, auspicando serva a rilanciare sia l’entusiasmo che il settore giovanile; iniziati i lavori per abbattere le barriere architettoniche all’interno della stazione di Lamezia Terme Centrale, successivamente si passerà all’area esterna con uno sforzo tra Rfi, Comune e Regione di oltre 5 milioni di euro; martedì mattina sopralluogo per valutare l’ipotesi di unire i 2 lungomari esistenti.