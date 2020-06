Verso la fiera di San Pietro e Paolo, impegni di spesa per assicurare la sicurezza oltre al distanziamento sociale

L’amministrazione comunale ha annunciato l’espletamento della Fiera in onore dei Santi Pietro e Paolo, che si svolgerà dal 27 al 29 giugno, con l’impegno di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale evitando gli assembramenti, essendo l’ordinanza regionale ed il decreto nazionale chiari in tal senso.

Ma il rispetto delle norme anti Covid-19 non è l’unico impegno per l’organizzazione di via Perugini, che dovrà garantire anche le misure di sicurezza imposte a livello nazionale come avvenuto negli ultimi anni dopo la circolare Gabrielli.

Per tali ragioni, saltate le fiere di San Francesco e Sant’Antonio, poiché antecedenti il peridio autorizzato per le fiere, con l’avvicinarsi di quella relativa ai santi Pietro e Paolo tornano anche impegni di spesa dedicati al campo della sicurezza: 3.294 euro sono impegnati per l’affidamento del servizio di primo soccorso, da effettuare nei 3 giorni di fiera dalle 8 alle 24 con 3 ambulanze, medici e personale qualificato in possesso dei requisiti professionali; 8.772 euro al Comando Provonciale Vigili del Fuoco di Catanzaro per la prestazione di 5 vigili (di cui uno capo squadra) con la fornitura di un’autobotte garantendo il servizio dalle 8 alle 24 per i 3 giorni della fiera.

Si confermano quindi gli impegni visti anche negli anni precedenti (e previsti anche sul finire del 2019 in vista delle feste patronali di giugno, poi in gran parte saltate per via delle norme nazionali e regionali legate alla pandemia), anche se l’ipotesi sarebbe stata quella di avere una visione più contenuta della fiera rispetto alle edizioni precedenti. Su quale sarà il percorso lo si saprà ufficialmente con l’ordinanza che regolerà la viabilità.