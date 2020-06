Affidati i lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali per le annualità 2020/2021

Anche se mancano in allegato i verbali delle sedute avvenute il 3, 5, 16 giugno, pubblicata la determina con cui si aggiudica provvisoriamente l’accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne rurali, ed altre di interesse comunale per le annualità 2020/2021.

Tra le offerte giunte tramite Mepa viene esclusa quella della Luar Costruzioni Srl in quanto, nella sua proposta di offerta economica ha omesso di inserire i costi della manodopera, cosi per come previsto dal disciplinare di gara – norme per la gara.

Aggiudicazione provvisoria, che diventerà effettiva dopo la verifica dei vari documenti, per la Lucia costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 33,098% pari a 262.024,59 euro, per un importo netto di 529.638,33 ed in importo contrattuale (compreso oneri sicurezza) pari a 541.254,10 euro oltre ad oneri IVA al 22%.