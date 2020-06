Assistenza fiscale, supporto in materia di Piattaforma dei Crediti Commerciali, inventario dei beni comunali appaltati all’esterno

La gara relativa ad “assistenza fiscale, assistenza e supporto in materia di PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) e di inventario dei beni dell’Ente” è stata vinta dalla ditta Interdata Cuzzola s.r.l, la quale ha presentato un’offerta da 9.967,50 euro con un ribasso del 55,70% rispetto al prezzo base di offerta fissato a 22.500 euro.

Il 26 maggio si era proceduto all’apertura delle buste telematiche contenti le offerte economiche delle ditte ammesse:

Interdata Cuzzola s.r.l. ha offerto 9.967, 50 con un ribasso del 55,70%;

I.E.S.C.O. ha offerto 11.407,50 con un ribasso del 49,30%

Magini Carlo Alberto ha offerto 15.000 con un ribasso del 33,33%;

Pirene ha offerto 16.899,00 con un ribasso del 24,89%;

Fondazione logos S.p.a. ha offerto 19.000 con un ribasso del 15,56%;

Donato Madaro ha offerto 20.234,25 con un ribasso del 10,07%

Nelle sedute di giugno si è così verificata la congruità delle offerte che hanno superato la soglia di anomalia superiore al 41.32%, e quindi la ditta Interdata Cuzzola (Ribasso del 55.70%) e la Ditta I.E.S.C.O. (Ribasso del 49.30%).

L’affidamento all’esterno del Comune del servizio si era reso necessario a febbraio reputando che per svolgere le attività di presentazione delle dichiarazioni fiscali e tributarie fosse «indispensabile e vantaggioso avvalersi di un servizio di assistenza fiscale per gli adempimenti fiscali del Comune di Lamezia Terme, anche in ragione della carenza di personale presso il servizio finanziario dell’Ente nonché dell’impossibilità di aumentare i carichi di lavoro assegnati e già incrementati a causa del sottodimensionamento del personale in servizio».

Nello specifico le attività di supporto ed assistenza fiscale riguarderanno adempimenti Iva ed Irap, aggiornamento e monitoraggio della PCC e Registro Unico delle Fatture, la rilevazione e determinazione del valore contabile dei beni mobili, l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali (in amministrazione trasparente fermo al 2013, aggiornato allo scorso anno quello dei beni confiscati).

Era stata indetta una procedura negoziata da effettuarsi tramite RDO per l’affidamento del servizio per il periodo 1 aprile – 31 dicembre, aggiudicata ora a fine giugno con il bilancio di previsione atteso per il prossimo mese in consiglio comunale.