Dal 27 al 29 giugno fiera di San Pietro e Paolo con mascherine e distanziamento sociale, pena sospensione

Torna dal 27 al 29 giugno la fiera, in onore di San Pietro e Paolo, nell’area adiacente le scuole superiori di Lamezia Terme, con l’ultimo mercato del sabato di questo mese che viene annullato di conseguenza nell’area di via Cristoforo Colombo.

Nell’odierna ordinanza che ne autorizza lo svolgimento si specifica che «la fiera deve essere espletata nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica soprattutto in caso di eventi e in ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali le manifestazioni fieristiche».

Si ricorda che «nel Comune di Lamezia, tra l’altro, come noto e’ attivo il COC per emergenza Covid19 operativo anche in termini di assistenza e quanto altro necessario anche per tale manifestazione fieristica grazie anche all’azione delle associazioni coinvolte», specificando così le varie avvertenze da rispettare.

Viene così ordinato agli operatori economici «a che si attengano scrupolosamente alle misure stabilite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e Ricreative approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/96/CR1/COVID19», rimarcando «il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra gli operatori economici e tra i loro dipendenti (se non appartenenti al medesimo nucleo familiare) e comunque l’uso della mascherina, nel rispetto del divieto di assembramento, e dell’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica».

Ogni operatore commerciale «e’ personalmente responsabile della predisposizione di quanto necessario per il rispetto delle suddette misure di sicurezza, da rispettare tra i medesimi operatori e gli avventori, ai quali dovrà essere fornito igienizzante per le mani o guanti monouso ubicati in ogni banco» mentre agli avventori viene intimato «che mantengano scrupolosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossino inderogabilmente adeguate mascherine in ogni spostamento all’interno del perimetro delle aree interessate dalla fiera».

Se da un lato «le associazioni di volontariato che agiscono nell’ambito del COC attivato per fronteggiare l’emergenza Covid19 saranno a disposizione per supportare gli avventori durante la visita della fiera al rispetto delle distanze interpersonali», l’ordinanza dall’altro in chiusura avverte che «le violazioni verranno punite secondo normativa vigente e in caso di assembramenti si provvederà alla sospensione della fiera. Il Comando Polizia Locale Municipale e’ espressamente incaricato della osservanza del presente provvedimento, in particolare di monitorare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza e di vigilare sul divieto di assembramento».