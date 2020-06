La Lamezia Multiservizi alla ricerca di 3 ingegneri under 30 da assumere tramite apprendistato professionalizzante

Superata la fase critica finanziaria con l’approvazione del concordato, la Lamezia Multiservizi cerca anche di mettere mano alla propria riorganizzazione.

Viene così avviata una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di 3 impiegati ingegneri da assumere a tempo pieno, con contratto di apprendistato professionalizzante, con termine per candidarsi fissato alle 12.30 del 20 luglio.

La selezione prevede una fase di valutazione dei titoli e del curriculum e una fase selettiva che prevede una prova orale. Qualora i candidati ammessi alla selezione siano in numero elevato, la società si riserva di procedere con una prova preselettiva diretta ad accertare la base teorica di conoscenze del candidato attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla.

Ogni ingegnere sarà addetto alla gestione di un ambito (servizio idrico integrato, organizzazione e controllo dei servizi di igiene urbana, servizi tecnico gestionali aziendali), e gli idonei saranno, in caso di assunzione, inquadrati per i primi due anni al livello 5B e per il successivo anno al livello 6B del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali Fise – Assoambiente vigente al momento dell’assunzione (con stipendio mensile quindi tra i 2.115,14 ed i 2.323,82 euro, con tredicesima e quattordicesima).

La selezione è così riservata agli under 30, vista la tipologia di contratto scelta, che oltre ai comuni criteri di accesso al pubblico impiego dimostrino anche di «non aver svolto attività lavorativa, continuativa o frazionata, con qualifica corrispondente a quella oggetto della specifica figura per la quale si partecipa alla selezione, per un periodo superiore a 18 mesi; non essere parente entro il secondo grado di dirigenti, quadri e di componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società, nonché di amministratori (sindaci, assessori e consiglieri) dei comuni soci della Lamezia Multiservizi S.p.A.; possesso della patente di guida B».

A seconda del settore muterà il tipo di laurea richiesto:

per il profilo di ingegnere addetto alla gestione del servizio idrico integrato:

laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio (lm35); ingegneria civile (lm23);

abilitazione alla professione di ingegnere per il settore civile e ambientale

per il profilo di ingegnere addetto alla gestione dei servizi di igiene urbana:

laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio (lm35); ingegneria della sicurezza (lm26);

abilitazione alla professione di ingegnere per il settore civile e ambientale

per il profilo di ingegnere addetto ai servizi tecnico-gestionali aziendali: