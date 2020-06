Pochi spunti nuovi nell’odierna puntata del confronto online tra il sindaco Paolo Mascaro e la cittadinanza.

Viene annunciato che lo studio di fattibilità del porto turistico con la riconversione ad altre attività di parte dell’area industriale è atteso per prossima settimana, ma della partita son anche i solleciti sulla Zes ed i vincoli esistenti che frenano l’iter di alcuni interventi. Inoltre altra variabile nuova sarà quella della conversione ad aula bunker della struttura della Fondazione Terina che fino ad oggi ha ospitato un call center, ed essendo il cambio di destinazione d’uso non secondario in termini di sicurezza da dover garantire non è detto che tutto proceda come previsto in origine per la conversione turistica e produttiva dei terreni attigui.

Altro tema caldo odierno è quello sul randagismo, con il monito del primo cittadino a richiamare tutti a rispettare diritti e doveri di bipedi e quadrupedi a trovare l’indignazione online per la richiesta di non sfamare i randagi al fine di non favorirne la creazione di branchi stanziali. Da par suo Mascaro non ha celato come ci siano lavori non avviati al canile (ambito che poi dovrà essere ripreso con la Multiservizi in caso di creazione della terza vasca discarica in località Stretto), mentre si attende entro luglio di avere dall’Asp la disponibilità dell’ambulatorio nella struttura di colle Sant’Antonio per effettuare le sterilizzazioni sugli animali.

Sul tema del decoro urbano si è rimarcato come piccole opere di manutenzione sul verde e la viabilità sono state avviate da parte dei percettori di mobilità in deroga che hanno preso servizio per alcune ore a settimana in Comune, mentre si apre alla possibilità di un concorso di idee per riqualificare le vasche di Piazza Mercato Vecchio vuote di acqua ma non di rifiuti degli avventori dei locali della movida.

Bocciata l’ipotesi di inserimento in Agenda Urbana, interventi radicali di consolidamento per le delegazioni municipali sono necessari ma ancora senza copertura finanziaria, mentre nell’incrocio di responsabilità tra vari enti rientrano la pulizia dei beni culturali (con una bozza di piano di gestione che non dovrebbe però vedere la luce a breve, essendo luglio mese dedicato ai bilanci).