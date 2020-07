Nominati i 2 componenti del collegio sindacale della Lamezia Multiservizi per quanto di competenza del Comune.

Data per assodata la conferma di Eliseo Bevivino come amministratore della Lamezia Multiservizi anche sotto la gestione Mascaro, il sindaco oggi ha provveduto alla nomina dei 2 componenti del collegio sindacale per quanto di competenza del Comune.

Tenuto conto «della necessità di garantire la presenza dei rappresentanti del comune di Lamezia all’interno del collegio sindacale della “Lamezia Multiservizi” s.p.a, chiamato nei prossimi giorni ad importanti decisioni sul suo assetto organizzativo e societario», il primo cittadino ha indicato Rosalba Ventura come presidente del colleggio, e Luigi David Cirifalco come sindaco supplente.