Rimborso fino al 40% delle spese sostenute per i centri estivi destinati ad utenti da 3 a 14 anni

Ad inizio luglio la giunta comunale lametina detta le linee di indirizzo per i 239.952,94 euro concessi come risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia destinate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali, delle attività educative e ricreative destinati a minori di età tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre.

L’avviso pubblico che sarà emanato prevederà così un contributo al 40% delle spese sostenute dai singoli soggetti attuatori delle iniziative (il contributo sarà riconosciuto a rimborso, previa giustificazione e rendicontazione), quali enti del terzo settore e del mondo ecclesiastico, nonchè scuole paritarie, organismi appartenenti al mondo della cooperazione e dell’associazionismo.

Le attività, svolte a favore di minori e giovani, anche in condizioni di disabilità e/o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio sociale, non dovranno prevedere la compartecipazione economica delle famiglie ai costi sostenuti dai soggetti attuatori.

Qualora l’importo complessivo da riconoscere agli organismi aderenti all’iniziativa sia inferiore o superiore alle disponibilità finanziarie dell’Ente, gli uffici procederanno con aumento o riduzione secondo criteri meramente proporzionali e comunque fino a concorrenza delle risorse economiche.