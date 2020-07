Il Comune cerca sponsor privati per la manutenzione di aree verdi che sarebbero già assegnate nell’appalto che scadrà nel 2021

Il Comune cerca sponsor privati per la manutenzione di aree verdi che sarebbero già assegnate nell’appalto biennale che scadrà dopo l’agosto 2021.

Se tra blocco delle attività per il Covid-19, ed un’organizzazione della ditta che ha l’appalto biennale non adeguata a coprire tutto il territorio comunale in modo celere, la manutenzione del verde pubblico lametino in questa prima metà del 2020 ha lasciato a desiderare viste le numerose lamentele della cittadinanza (ed ora si ci accorge che anche le fontane monumentali, comprese nell’appalto biennale, non hanno avuto alcun intervento sebbene fosse compreso nel contratto).

In tale campo la giunta Mascaro riprova la carta delle sponsorizzazioni private per ridare un decoro ad alcuni angoli della città. Una possibilità prevista fin dal 2015 ma che, salvo qualche eccezione, non ha avuto grossi riscontri ed esiti sia nelle risposte che nella qualità delle stesse. Poca fortuna ebbe anche all’epoca l’elenco delle associazioni del terzo settore iscritte in un apposito albo per mantenere il decoro urbano, di cui attualmente solo la Malgrado Tutto è rimasta in attività ad offrire i propri servizi.

Ora è stato redatto dall’ufficio verde pubblico un elenco di 39 aree come proposta ai potenziali sponsor, senza precludere la possibilità di richiederne altre previe verifiche istruttorie:

Rotatoria via Delle Terme – via Martiri di Nassirya

Rotatoria via Perugini – via Savutano

Rotatoria via Perugini – via De Sensi

Rotatoria via De Sensi – via S. Umile

Rotatoria via Perugini – via Reillo

Rotatoria via Reillo – via Madre Teresa di Calcutta

Rotatoria via Perugini – Ospedale

Rotatoria via Reillo – via Dunant

Rotatoria via Perugini – via Scarpino

Rotatoria via Scarpino – via Lombardi

Rotatoria via Scarpino – via Murat

Rotatoria via Scarpino – via Malaterra

Rotatoria via Lanzino – Via Placido Rizzotto

Rotatoria via Scarpino – via del Progresso

Rotatoria via del Progresso – via dei Garofani

Rotatoria via Coschi – via A. da Messina

Rotatoria e aiuola via da Vinci – via Volta

Area Stele in Memoria Otto Ciclisti – SS18 S.Eufemia

Parco Pinna – S. Eufemia

Fontana Monumentale ed aiuole Piazza Mercato Vecchio

Aiuole Piazza Mercato Nuovo

Piazza Italia

Piazza Mazzini

Piazza Fiorentino

Parco “Lorenzo Scarpino” Via Luigi Longo

Piazza 5 Dicembre (che nell’elenco ha ancora la denominazione Diaz)

Villetta Via Volturno – Via Aspromonte

Villetta Via Voltuno-Via Sapri

Villetta Piazza Stocco – Corso Numistrano

Villetta via Colelli – Viale I° Maggio

Villetta via T. Fusco

Villetta via S. Bernadette e parco Adelchi Argada

Villetta via P. Nenni – Via E. Berlinguer

Area verde via P. Nenni

Area verde via Benevento

Area verde via G. Marconi

Spazio verde via de Senatore Sacerdote Giovanni – via Frate Nicola da Sambiase

Spazio verde Via Sacerdote Andrea Vescio – Via Sacerdote Antonio Di Fiore

Spazio verde Via Sacerdote Andrea Vescio

Nell’elenco compare così anche l’incompiuta dal 2013 area dedicata agli 8 ciclisti travolti sulla strada il 5 dicembre 2010, oltre alle rotatorie e diverse aree che erano comprese nel capitolato aggiudicato alla Sicilville (comprese fontane, piazze, parchi, etc). Dato anomalo visto che a redigere il piano è lo stesso ufficio che tecnicamente dovrebbe vigilare ed indicare i lavori alla ditta che ha vinto l’appalto biennale su un capitolato compilato sempre dagli uffici di via Perugini.

L’affidamento avverrà a seguito di selezione delle proposte progettuali tra quelle presentate (sarà possibile la presentazione delle istanze mensilmente da luglio 2020 a luglio 2021, effettuando gli affidamenti ai richiedenti ogni fine mese) dai soggetti sponsor richiedenti, che dovranno eseguire «a propria cura e spese, gli interventi di valorizzazione, manutenzione, irrigazione ove prevista, delle rotatorie e/o altre aree verdi o spazi urbani a loro affidati, conseguendo un ritorno di immagine consistente nella possibilità di installare sull’area affidata da 1 a 4 cartelli informativi con il proprio logo e messaggio». Esclusa dall’accordo la potatura degli alberi, che rimarrà di competenza dell’amministrazione comunale tramite la ditta specializzata che ha l’appalto.

La durata della sponsorizzazione sarà dai 12 ai 36 mesi prorogabili, mentre le opere di arredo aggiunte eventualmente, indipendentemente dalla loro natura (elementi di arredo urbano, opere edili, piante, opere d’arte, illuminazioni, ect.), rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Lamezia Terme, che ne potrà disporre secondo le proprie necessità e volontà.