Approvato dalla giunta Mascaro il regolamento per il piano della perfomance

Tornato di attualità per le ricorsive lamentele da parte dei sindacati per la mancata liquidazione del salario accessorio per i dipendenti del Comune di Lamezia Terme, il “regolamento comunale di disciplina della misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale” trova un aggiornamento nella delibera della giunta comunale.

L’atto amministrativo rimarca come «occorre procedere all’adeguamento del sistema di valutazione della performance, significando che la valutazione della performance è condizione necessaria e rilevante ai fini dell’erogazione dei premi e degli incentivi, incluso il trattamento retributivo legato alla performance, del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità, incluso il conferimento di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa», e che «il ciclo di gestione della performance viene attivato annualmente con l’approvazione del Piano della performance e si conclude con l’approvazione e validazione della Relazione sulla performance e con la formalizzazione definitiva delle valutazioni individuali».

Dopo il confronto con i sindacati avuto ad aprile, e con il contributo dell’OIV «le cui indicazioni sono state recepite e mutuate nel testo del regolamento», sono così stati stilati 15 criteri ed un regolamento da 25 pagine diviso in 28 articoli.

Si prevede così che «gli obiettivi operativi sono assegnati a ciascuna unità organizzativa e la misurazione viene effettuata attraverso indicatori di efficacia, efficienza, qualità e quantità. Gli obiettivi strategici, cui concorrono più unità organizzative, vengono misurati attraverso indicatori di impatto. L’incidenza sulla valutazione individuale viene stabilita dal sistema di misurazione e valutazione valorizzando lo sforzo gestionale delle strutture con una forte attenzione ai risultati conseguiti».

Inoltre «la premialità individuale è articolata in almeno 4 fasce/graduazioni di merito in modo da assicurare una adeguata differenziazione della distribuzione delle risorse destinate alla performance individuale».