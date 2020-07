Dopo gli esperimenti effettuati a giugno, nuova ordinanza per la viabilità serale nei fine settimana nel centro della zona di Nicastro.

Nel nuovo atto amministrativo si rimarca che «è necessario valutare la possibilità che la limitazione nei fine settimana nelle predette aree, compulsata dall’Amministrazione, sia disposta in via definitiva, per cui è necessario acquisire i necessari dati per l’adozione di un provvedimento di lungo termine, stante l’ordinaria circolazione che normalmente si svolge sulle sopra individuate arterie viarie».

Il periodo di sperimentazione secondo l’amministrazione è stato «necessario ad affinare ed appianare ogni eventuale criticità o incongruenza, non escludendo eventuali richieste\osservazioni degli utenti e dei residenti, al fine di consentire attraverso un costante controllo e monitoraggio delle dinamiche inerenti alla viabilità di apportare i necessari correttivi».

Esclusi i mezzi di pronto soccorso, delle forze di Polizia e di emergenza nonché dei residenti nelle aree individuate, si istituisce per tutto luglio dalle 20 alle 24 nelle giornate di venerdì e sabato, e dalle 18 alle 24 nelle giornate di domenica:

divieto di circolazione su Corso Numistrano, Piazza Feroleto, Piazza Ardito, Salita Fratelli Maruca, Via Celli e Via San Giovanni;

obbligo di svolta a destra, per Via Moietta, per i veicoli provenienti da Via Garibaldi;

obbligo temporaneo di svolta a destra su Via D’Ippolito per i veicoli provenienti da Via Celli;

obbligo di svolta a destra, per Via De Medici, per i veicoli provenienti da Via Aspromonte.