Entro fine luglio la Regione prevede di poter tornare a conferire nelle due vasche discarica in località Stretto

I sindaci presenti alla riunione dell’Ato di Vibo Valentia hanno indetto una manifestazione pubblica per lunedì presso l’impianto di San Pietro Lametino, con la presenza dei propri camion della raccolta, per protestare contro il mancato conferimento in tale struttura dei rifiuti provenienti dai propri territori.

Nel mentre la presidente della Regione, Jole Santelli, con una nuova ordinanza è intervenuta a riguardo, specificando che al 30 giugno «a seguito di due sopralluoghi necessari per definire i lavori funzionali al dissequestro della 2° vasca della discarica di Lamezia Terme in località Stretto è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori. Nella data del 29 giugno 2020 è stata indetta la gara per la realizzazione dei lavori funzionali al dissequestro della 2° vasca. La procedura prevede l’affidamento e l’avvio dei lavori entro il 7 luglio 2020. I lavori dovranno essere effettuati entro i 20 giorni successivi. L’avvio dei conferimenti potrà avvenire dopo la realizzazione dei lavori e il dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria».

Precedenmente l’11 giugno «è stato trasmesso al Comune di Lamezia la relazione redatta dall’Arpacal sullo stato dei luoghi e le caratteristiche tecniche della 1° vasca di Lamezia in località Stretto. Il Comune di Lamezia deve redigere il progetto entro i successivi 30 giorni. Si procederà quindi all’autorizzazione e alla successiva realizzazione dei lavori».