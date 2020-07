Rinnovi e nuovi contratti per la manutenzione di alcuni angoli della città di Lamezia Terme approvati oggi con 3 diverse determine.

Vanno così in manutenzione gli orologi bifacciali di grandi dimensioni, non più funzionanti e in stato di abbandono da diversi anni (e da qualche settimana anche smontati), delle piazze Ardito, Fiorentino e San Giovanni, con il contratto che prevede la manutenzione e revisione annuale degli stessi al costo di 1.000 euro in favore della ditta individuale “Orologeria Mirabella”.

In attesa di un nuovo bando, viene confermata per altri 6 mesi la gestione del parco di San Pietro Lametino alla locale associazione che ne ha assicurato la cura nel periodo tra il 2009 ed il 2019, prevedendo un rimborso spese da 1.500 euro. Viene inoltre previsto che «se il nuovo affidatario del nuovo bando sarà individuato e può avviare le attività entro la scadenza dei predetti 6 mesi, si riterrà conclusa la gestione temporanea della predetta associazione, fissando un termine per la riconsegna del Parco e contabilizzando le spese fino al termine effettivo e per un massimo previsto di 1500 euro, da documentare e rendicontare».

Altra convenzione scaduta è quella con l’Associazione Sportiva Libertas Atletica Lamezia, la quale aveva avuto la manutenzione e la gestione della pineta sita all’interno del “Bosco Litoraneo” ed il progetto ”percorso della salute” dal 02/01/2015 al 02/01/2020. Nell’affidamento era previsto anche il servizio di manutenzione e pulizia della gestione della fascia frangivento, della parte sterrata, della pista ciclabile e del lungomare, compresa la manutenzione e la sanitizzazione della vasca, con i 6 mesi di vacatio che ora con l’arrivo dell’estate hanno mostrato i propri limiti già denunciati in precedenza.

Anche in questo caso, prevedendo un nuovo bando, si dà una proroga semestrale con un costo di 8.540 euro, rinviando la liquidazione dei rimborsi spese alla rendicontazione e relazione dell’Ufficio Verde sul buon andamento dello stesso.