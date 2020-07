Con l’aumentare dei voli in transito anche negli scali calabresi, Sacal ribadisce alcune delle prassi in essere dal 15 giugno.

Per i voli in partenza:

possono entrare in aeroporto solo i passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio, gli accompagnatori dei passeggeri ridotta mobilità in partenza (uno per passeggero) e gli operatori aeroportuali;

all’ingresso dell’aerostazione, passeggeri ed operatori aeroportuali vengono sottoposti al controllo obbligatorio della temperatura tramite termoscanner. Qualora la temperatura rilevata superi i 37,5°C, dopo alcuni minuti sarà effettuata una nuova misurazione e, qualora la stessa risulti ancora superiore ai 37,5°, il soggetto non potrà accedere né al terminal, né alle altre infrastrutture aeroportuali e sarà invitato a tornare a casa ed ad avvertire le autorità sanitarie;

l’accesso al terminal è consentito attraverso un solo varco, opportunamente identificato. Si invitano i passeggeri a presentarsi non prima delle 2 ore dalla partenza del proprio volo. Gli eventuali accompagnatori sono invitati a lasciare immediatamente libera l’area prospiciente il varco di accesso.

Per tutti i passeggeri in arrivo, siano Schengen che Extra-Schengen, è prescritto il controllo obbligatorio della temperatura tramite termoscanner. Qualora la temperatura rilevata superi i 37,5°C, il soggetto verrà affidato ai controlli dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute), secondo le vigenti procedure anti-pandemia.

Al fine di evitare la commistione tra flussi in arrivo ed in partenza, i passeggeri in arrivo dovranno utilizzare obbligatoriamente il percorso di uscita, opportunamente segnalato. Non è consentito l’accesso in terminal da eventuali meeter/greeter, che dovranno attendere i passeggeri sotto la pensilina esterna.

In tutte le aree aeroportuali è fatto obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina di protezione, di rispettare della distanza interpersonale di almeno un metro e di igienizzarsi con frequenza le mani, utilizzando gli appositi dispenser automatici presenti.

Presso tutti i punti di contatto (esempio banchi check-in, gate, etc.) sono state installate barriere in plexiglass, oltre a segnaletica verticale ed orizzontale per il mantenimento delle distanze negli accodamenti.

Tutte le aree del terminal vengono pulite e disinfettate più volte al giorno con sostanze approvate dal Ministero della Salute, con interventi periodici di igienizzazione e sanificazione.

Prima dell’imbarco, i vettori possono richiedere ai passeggeri di compilare una specifica autocertificazione definita dalle Autorità Aeronautiche. Al fine di agevolare le operazioni aeroportuali, si invitano i passeggeri a stampare e compilare l’autocertificazione pubblicata da Enac prima di raggiungere l’aeroporto.